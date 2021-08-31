美國國防部（五角大廈）宣布，在入侵阿富汗20年後，美國已完成從阿富汗的撤軍。美國中央司令部司令肯尼思·麥肯齊將軍證實，他的部隊摧毀了飛機、裝甲車和反導彈防禦系統，使它們無法再次使用。

麥肯齊補充說，被摧毀的設備包括73架飛機，並強調，「這些飛機無法再次飛行」。

《洛杉磯時報》記者則在推特上表示：「在美軍撤離結束後，塔利班戰士們衝進喀布爾國際機場，裝備美軍留下的武器、設備和制服。戰士們以鳴槍和夜間吟唱來慶祝（美軍撤離）。」

美國在過去20年間向阿富汗政府支援UH-60「黑鷹」直升機等武器，如今可能已泰半落入「塔利班」手中。美國前總統川普提議讓塔利班歸還價值850億美元的設備，派兵運回或予以摧毀。

川普發表聲明稱，「應當要求把價值850億美元的所有設備歸還美國，一分不能少。如果不還，我們或者應當訴諸武力取回，或者至少予以摧毀，灰飛煙滅。」

川普先前批評拜登總統，未能在美軍撤離時設法帶走或銷毀先進武器，現在塔利班繳獲的美軍直升機和坦克，將被俄羅斯和中國生產「廉價複製品」。

川普在接受Newsmax TV電視台採訪時說：「他們（塔利班）現在有黑鷹直升機、陸軍坦克，世界上最好的（裝備）。俄羅斯將利用它們，對它們進行研究，以便進行複製，中國也會進行複製。」

他補充說：「我保證，（美國的）所有敵人都會裝備它們，以便生產廉價版本。將會複製它們，這是（美國的）恥辱。」川普說，如果他還在當總統，就會撤出武器，並可能炸毀美國的軍事基地。

據美國監管機構「阿富汗重建特別監察長」（SIGAR）指出，阿富汗空軍擁有差不多200架飛機，其中167架飛機可用於軍事任務，這些飛機位於兩座空軍基地，一座在首都喀布爾，另一座在南部大城坎達哈，這兩座基地目前都處於塔利班控制之下，其中還有很多直升機。除了美國「黑鷹」直升機和俄羅斯米-17直升機，阿富汗政府還擁有50架配備飛彈和自動機槍的美製MD-530系列直升機。