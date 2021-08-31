宅在家也能免費看電影！新竹縣文化局公共圖書館引進「視界電影院公播放映室」，9月1日將開通，提供給具有借閱證的讀者免費看，目前已有上百部國內、外電影，未來每月至少新增2部，讓讀者在家也能欣賞電影。文化局也將推動「閱進校園計畫」，將新書帶入校園，推廣閱讀。

文化局長李安妤表示，新竹縣文化局不斷充實各類型電子資源，在家即可透過網路閱覽電子書，如今還能在家看電影，「視界電影院公播放映室」目前已有上百部國內、外影片，包含電影、紀錄片、動畫等，以普遍級、保護級電影為主，未來每月至少新增2部影片，只需要輸入公共圖書館的讀者帳號、密碼，即可隨選隨看。

此外，為了推廣並普及公共圖書館資源使用服務，新竹縣文化局從2020年推動「閱進校園計畫」，今年也結合行動書車，辦理15場閱讀講座、5場「書車進校園暨英文講座」，還有4所學校的「新書共讀箱」活動。系列活動預計從9月1至15日，開放線上報名。

「閱進校園計畫」預計辦理3個月、24場閱讀推廣活動，文化局也呼籲學童可以利用課餘時間閱讀，活動也將把新書帶進校園，期望學生可以從閱讀中，找到樂趣及希望。