重啟後疫情時代布局，手搖飲品牌「快樂檸檬」母公司雅茗-KY宣布射出三箭，包括全球門店同步升級、強化布局美國市場、啟動餐食布局計畫，為接下來疫後復甦打下深厚基礎，其中成立15年的快樂檸檬，將以全新形象為「Happy Lemon 3.0」計畫打響第一炮，全球示範店明天將於台北公館商圈開出。

雅茗董事長吳伯超表示，接連數波疫情爆發，對於全球經濟都造成很大影響，特別對觀光餐飲、零售業受到的衝擊更大，不少業者黯然退出市場，但雅茗集團在開源、節流策略及全球展店力道並行下，持續讓營運動能不減，一系列的變革調整策略都將在未來產生效益，Happy Lemon 3.0新形象是透過黃和白的品牌色系，將快樂和希望傳遞給大家，期盼新升級、新形象、新飲品、新服務帶給所有消費者新體驗。

吳伯超表示，在深耕已久的大陸，也將觸角伸至其他國家，目前全球布局近20個國家、滲透進入200多個城市，共有近1200家門店，其中美國市場更是重點布局區域，目前美國市場在集團的營運貢獻度已經大幅提高，未來還會逐季增長，6月還登上美國紐約時代廣場進行品牌形象曝光。

雅茗近幾年在美國市場的布局計劃，以「築高牆、廣積糧、齊分享」的營運戰略，打造「Happy Lemon、Happy Everyday」的品牌價值，已陸續在美國市場發酵，目前快樂檸檬在北美展店已經超過70家，掌握的加盟訂單也逾30單。

為更進一步加強美國市場耕耘，雅茗在美要持續築高牆，建立競爭優勢，持續投資及優化營運開發平台、人員培訓平台、數位科技平台與供應鏈平台，並建立強大有戰鬥力的「直營」及「大夥伴合盟」開發營運部隊，目標在3年內在美國市場開展超過200店，中期進軍南美洲，搶攻美洲整體10億人口市場。

在美國市場之外，雅茗深耕逾20年的大陸市場，去年與今年受到疫情影響不小，加上市場競爭更加激烈，因此也持續推動組織變革及門店「汰弱留強」計劃，有信心今年瘦身、建立菁英開發團隊後，接下來除了深化上海、北京等一線城市外，也會加強重點二三線城市開發，明年店數也將持續再往上增長。

吳伯超也透露，將在餐食市場佈局，去年參股「可不可熟成紅茶」後，日前董事會也通過與「大師兄餐飲集團」進行策略聯盟，共同開拓海外麵食市場，也仍瞄準多個潛在標的，未來在餐飲市場上的布局更趨完整，形成多角化發展，更添營運動能。