桃園大溪鐵皮工廠火警 濃濃黑煙直竄天際 14:512021/08/31 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園大溪鐵皮工廠火警臨進大溪交流道執行管制確保安全。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大溪區南興路巷弄內一家鐵皮工廠倉庫，31日下午1時36分傳出火警，桃園市消防局獲報派遣人車前往灌救，目前已知現場無人員受傷受困，現場燃燒成品手套，濃濃黑煙直竄天際，警消持續灌救當中，也呼籲民眾勿接近事故現場。 國道警方表示，因為工廠火警臨近大溪交流道，濃煙恐影響行車安全，為確保用路人安全派員於匝道口實施管制，呼籲用路人務必要注意行車安全。 新竹縣長楊文科慰問民宅火警受災戶 呼籲民眾小心使用電器 喀布爾爆炸死傷慘重IS宣稱犯案 各界憤怒譴責 #灌救 #鐵皮工廠 #交流道 #火警 #大溪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防堵非洲豬瘟 花蓮縣農業處訪查74養豬戶幸無異樣 15:552021/08/29 生活 韓國WiC發明大賽台灣勇奪24金 名列世界第二 03:162021/08/28 生活 國5北上湧現車潮 主線雪隧回堵5.5公里 15:512021/08/29 生活 司法園區進駐土城彈藥庫 內政部審議通過 14:592021/08/31 生活 剛過11歲生日 小五女童遭聯結車撞飛亡 家屬控駕駛：冷血不認錯 21:472021/08/30 社會 天氣太熱未戴安全帽 桃園工人搭鐵皮屋從5米高重摔不治 14:482021/08/27 社會 母載女與聯結車擦撞 11歲後座國小女搶救3天仍不治 13:262021/08/30 社會 桃園查獲35公斤不明加工豬肉 已送衛生局檢驗 19:342021/08/27 生活 老闆返火場救機具碳化慘死 04:102021/08/28 社會新聞 囂張警車連續違規 中線等紅燈突左轉網怒：只許州官放火 21:442021/08/27 社會 桃園南門、西門國小 舊校舍全拆除 04:102021/08/28 地方新聞 社會熱門新聞 大陸成人奶媽賣母奶 一次8600元供男性趴胸進補 - 社會 陸男花11小時搭橡皮艇偷渡來台 檢方依違反《入出國及移民法》起訴 - 社會 獨／台東市區民宿變詐騙機房 警方衝入蒐證中 - 社會 海軍已婚中校「暈船」偷吃女下士 司令劉志斌震怒記兩大過汰除 - 社會 她結婚2年流產3次遭婆婆逼改名 網見1字「上佛下土」傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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