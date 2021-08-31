桃園市大溪區南興路巷弄內一家鐵皮工廠倉庫，31日下午1時36分傳出火警，桃園市消防局獲報派遣人車前往灌救，目前已知現場無人員受傷受困，現場燃燒成品手套，濃濃黑煙直竄天際，警消持續灌救當中，也呼籲民眾勿接近事故現場。

國道警方表示，因為工廠火警臨近大溪交流道，濃煙恐影響行車安全，為確保用路人安全派員於匝道口實施管制，呼籲用路人務必要注意行車安全。