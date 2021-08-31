最近天氣炎熱，再加上戴口罩、喝水較麻煩，許多民眾減少水分攝取，也使得熱衰竭情況增多，醫師提醒民眾應多攝取水分及電解質。（林欣儀攝）

近日天氣炎熱，許多民眾戴口罩出門，都大呼「熱得受不了」，但如果水分攝取還不夠，就可能影響身體健康。台中市有2名工人，日前接連出現噁心、嘔吐等情況，送醫救治確診為熱衰竭，其中1人更引發橫紋肌溶解症，所幸經住院治療後已無礙。醫師提醒，天熱更要注意補充水分與電解質。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師李其育指出，這2名工人原本就患有慢性腎臟病，近期因防疫關係，每天從早到晚都戴著口罩，再加上天氣炎熱、出汗量大，卻因工地規定只有喝水及吃飯的時間能脫下口罩，相當不方便，使得他們的水分攝取量大減，被送到醫院時已出現熱衰竭症狀。

李其育說，熱衰竭是指患者在高溫環境中、大量流汗之後，造成水分、鹽分大量流失，而出現頭痛、噁心、嘔吐或虛弱無力等情況，嚴重者甚至可能出現休克、昏迷，這2名工人經緊急安排住院並注射大量輸液後，身體狀況才恢復。

李其育表示，除熱衰竭，熱痙攣及熱中暑也屬於熱傷害的一種，其中，熱痙攣是指在高溫環境中大量流汗後，僅補充水分，導致體內電解質不平衡而出現的肌肉痙攣情況，若未即時處理恐有死亡風險；熱中暑則是因體溫調節能力失常，引發口渴、頭暈、噁心等症狀，若體溫超過42度，也有死亡風險。

李其育強調，若民眾出現熱衰竭情況，因體內溫度太高，導致骨骼肌的肌纖維膜發生急速損傷並造成肌肉細胞壞死，就會使得大量細胞肌球蛋白進入血液、造成腎毒性。因口罩散熱較不易，且若口罩被汗水浸濕，恐使得細菌隨著水氣進入口罩內、失去防護力，建議長時間在烈日下者應適時補充水分及電解質，並以冷毛巾降低體溫。