美國好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox），2007年因演出《變形金剛》系列電影而紅遍全球，2008及2009年時還曾獲得英國男性雜誌《男人幫》的「百大性感美女」第一名，是不少人心目中的性感女神。近日，梅根福克斯在個人IG上曬出在紐約街頭時的穿搭辣照，大秀凹凸有致的身材曲線，吸引粉絲的目光。

梅根福克斯日前在個人IG帳號上，PO出街拍時的穿搭，只見她穿著一件一般人很難駕馭的螢光綠連身泳裝，搭配牛仔長褲及外套，而泳裝腹部挖空的設計，使她飽滿的南半球若隱若現，結實的腹肌曲線更是一覽無遺，帥氣又性感的穿搭在短短一天內就吸引超過239萬人按讚，粉絲紛紛留言「果然還是性感女神」、「這身材實在太狂了」、「完全不像孩子的媽」。

事實上，梅根福克斯除了穿著風格十分大膽、前衛外，感情生活也十分精彩，過去她曾與男星布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）有一段11年的婚姻，並陸續生下3個孩子，2020年卻因拍攝饒舌歌手「機關槍凱利」（Machine Gun Kelly）的MV，與其陷入熱戀，即使兩人相差14歲，梅根福克斯依然愛得火熱，立即宣布離婚並大方在IG上公開兩人的戀情，讓外界看傻了眼。

近日，梅根福克斯也即將推出全新作品《敢死隊4》（Till Death），並在其中擔任女主角，與席維斯史特龍（Sylvester Stallone）、傑森史塔森（Jason Statham）等多位知名男星一同演出，讓粉絲們相當期待。