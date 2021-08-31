向姓、李姓男子媒介泰國女子來台賣淫，2019年7月，以假名承租套房並在屋內舒壓按摩，以前全套性交易，俗稱的「一樓一鳳」，2人從中抽取一半的費用作為佣金。士林地檢署日前依偽造私文書、圖利容留性交罪，判處李男有期徒刑8月，近日判處以假名承租套房的向姓共犯徒刑4月，得易科罰金12萬，並沒收不法所得。

向姓男子塗改身分證影印本，2019年7月，以假身分向不知情的房東承租3間套房，每月分別6500元、8000元、9000元，李姓男子安排以觀光名義來台的泰國女子入住，在網路論台上刊登「個人舒壓，哥哥要的，我都懂，但也希望哥哥懂我」，每次40分鐘，價格2000元以上，提供全套性服務。

警方在2019年10月間，在泰國女子的住處搜索，查扣保險套、潤滑液以及性交易所得，賣淫的泰女均已離境。但檢警調查，向男以偽造的身分證影印本，承租套房供泰國女子賣淫，觸犯偽造私文書，又犯幫助李以及泰國女子圖利媒介、容留性交罪，2罪分別判處徒刑3月，應執行徒刑4月，得易科罰金，可上訴。