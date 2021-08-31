大學指考放榜，來自環山部落的李伊珊錄取台灣大學財務金融系，她的國小同學楊姿稜之前學測也錄取法律系。環山部落位於武陵農場與梨山之間，居民僅約千人，同時有2人錄取台灣大學，居民備感榮耀，紛紛爭相走告，表示當地許久沒人考上台大，大讚「部落之光」。

李伊珊的父親擔任梨山義消分隊長，媽媽是泰雅族原住民，她說，父母管教方式很開明，父母不會特別干涉課業，讓她從小不排斥讀書，因梨山地區沒有高中，他梨山國中畢業後，考上北一女，就北上寄居親友家中。

李伊珊提到，寄住北部親友家時，親友也不會干涉她的課業，她自我約束，要求自己每天早起，並減少滑手機，例如將手機放在客廳，在房間把握時間專心讀書。英文是她考得最理想的一科，達91.25分，應該是自己利用通勤時間勤背英語單字，多看加深記憶。

今日上午指考放榜，李伊珊在環山部落的家和爸媽一起查詢分發結果，獲知考上第一志願台大財務金融系，全家開心歡呼。

環山部落位於台中市和平區，四周被3000公尺高的群山環繞，當地唯一的平等國小全校不到40名學生。李伊珊的平等國小同學楊姿稜，日前透過學測申請入學，也錄取台大法律系。

人口數不到1千人的環山部落誕生2名台大生，居民感到與有榮焉，大讚「部落之光」。環山社區發展協會理事長林春娟說，部落孩子考取台大是好幾年前的事了，真的很不容易。