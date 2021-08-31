擴大土城都市計畫今經內政部都市計畫委員會審議通，其中包含取得司法園區及北土城交流道工程所需用地，未來台北看守所、新北院檢將進駐土城彈藥庫，並紓解國道三號中和及土城交流道交通壅塞問題。

新北市城鄉局指出，因應司法機關腹地不足，將原國防部管有的土城彈藥庫搬遷後所釋出的公有土地，提供土城看守所、新北地方法院及新北地方檢察署等機關搬遷之用。

考量土城都市計畫都市發展壓力及兼顧生態保育需求，將鄰近非都市土地一併納入都市計畫，期望透過都市計畫能使土地有效利用及管制。

城鄉局表示，全區面積84.07公頃，區徵面積64公頃，其中有8公頃司法園區，另有14公頃機關用地，供矯正機關使用，其他還有住宅區、商業區等。另配合北土城交流道，留設15公頃高速公路用地。

城鄉局表示，本次通過計畫範圍是參採公展期間民眾陳情意見，將和平路以南維持現況農業使用不納入計畫範圍，及司法及矯正機關需求調整所需用地範圍，後續預計於年底前辦理再公展後依程序報請內政部核定。