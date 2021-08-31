南投的鄉親看過來！一名南投縣草屯鎮的民眾在臉書發文，指出因家中近期有兩位親屬接連過世，決定於今日晚間於戶外道路舉辦「祭三喪」法會，同時公告路線，盼請生人迴避。

民眾在臉書社團《草屯人》發文，內文指稱，她的三嬸與媽媽相繼過世，考量兩人離世時間太接近，按照習俗決定於今日晚間舉辦「祭三喪」法會，法會時間為晚間9時40分至11時之間，路線將經過碧峰國小立人路一帶。

民眾公布路線與與法會時間，盼請居民迴避，以防沖煞。（翻攝臉書社團《草屯人》）

原PO指出，他們也不希望影響到其他居民，實在是萬般不得已才舉辦法會，希望草屯鎮民在法會時段能避開該路線，並再次在文中感謝住民。

對此，碧峰里里長林永福證實，指出已與喪家連絡過，要求喪家於占用的路段做好交通管制，並遵守政府防疫政策，室外集會人數以300人為上限，還需全程戴口罩、保持社交距離等。

據台灣斌葬資訊網指出，倘若一年內不幸有兩位親屬相繼過世，需舉辦祭三喪的儀式，又稱祭草人、祭空棺，旨是避免家族再次發生不幸之事，因民俗習慣中事不過三，因此便使用假草人代替第三人，免得再有第三位家人離世。