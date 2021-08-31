台中市警第二分局立人派出所警員洪佳碩，因國中時期喜歡看綜藝節目中尋人任務單元，從5年前開始在警察局每季舉辦的協尋達人競賽中，季季獲獎（5年1次甄選），今年第1季、第2季均榮獲第1名的殊榮，每次完成尋人任務，都有獨特心得，因此獲「協尋達人」封號。

洪佳碩說，每周日都在電視機前鎖定綜藝節目的超級尋人任務單元，每次看到來賓能和想見的人再續前緣都感動不已，14年前從警後，第1次尋獲失蹤人口，當年心中的那份感動再次被喚起，從此決定努力耕耘失蹤人口查尋工作，讓因故失聯的家人都能團團圓圓。

洪佳碩常利用休假時間完成尋人任務，今年7月，有1位王姓青年報案要找失聯10多年的哥哥，洪受理報案後，用名字找到車籍資料，再比對「智慧型車行紀錄查詢系統」，發現其兄長經常在早上6時至8時左右在台中火車站附近活動，連3天到附近尋找其所騎乘的機車，皇天不負苦心人，找到機車，讓兄弟倆重逢。

但也有不完美的結局，洪員曾受理報案人請求協尋失聯30年母親，因為母親在生下他不久就離家出走，僅知母親名字，洪抽絲剝繭，利用警政系統找到報案人母機的機車，最後人是找到了，但是家家有本難念的經，被協尋人並不想與孩子相認，雖然很失望，但報案人還是十分感謝洪員積極協尋，讓他了卻一樁心願。

屢屢在協尋達人競賽獲獎，洪謙虛的說，拜科技所賜，警政署建置的各種e化系統，大幅提升了協尋失蹤人口的效率，再加上「有心、用心、真心」及「留意、注意」這三心二意，就是他能成為「協尋達人」的不二法門。