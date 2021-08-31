新北市議員張維倩今（31日）與新北市政府社會局長張錦麗、資訊中心網際服務科長張智仁進行「公托監管雲」專案驗收檢討。（張維倩服務處提供）

新北市議員張維倩今（31日）與新北市政府社會局長張錦麗、資訊中心網際服務科長張智仁進行「公托監管雲」專案驗收檢討，目前完成第一階段建置的25家公托中心，皆可自動將公托中心的監視器畫面上傳至雲端備份，並且透過加密保存，讓影像得以留存在雲端30日，期望達成事前預防、事中調閱、事後佐證等效果。

張維倩表示，去年托嬰中心監視器調閱專法通過後，便極力向新北市府爭取監視錄影畫面上傳雲端備份，目的就是希望能避免未來再發生爭議時，家長及業者皆能透過雲端備份來有效的還原現場事實，避免爭議畫面有滅失的可能性，如今新北市政府完成第一階段建置，希望成為全台各縣市政府的借鏡，並將建置經驗分享給其他縣市，共同打造讓家長安心的托育環境。

兒童托育科長林秀穗補充，公托監視器畫面上傳到雲端系統，是一種異地備份的概念，公托中心每天必須透過設定程式，每隔一段時間將監視器影像上傳系統，若沒有上傳就會透過系統告知管理者，釐清是否因機器壞掉或是有無其他原因。

另外，系統調閱上也是有調查需求才會調閱，避免幼保人員工作上增加負擔。網際服務科長張智仁表示，許多家長皆表示公托監管雲能有效增加民眾對於公托的信心，同時，公托監管雲也入圍了2021 Go Smart Award，利用智慧管理來守護幼兒安全。

張維倩強調，市府重視托嬰影像監管雲端的建置，反映市民和家長對托嬰中心監視器影像管理和保存的疑慮，希望市府可以持續第二階段的建置作業，並詳加研議使用及管理方式，將這套系統打造成為全國公托的安全典範。