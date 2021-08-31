永豐金(2890)旗下永豐銀行統籌主辦大亞集團旗下志光能源新臺幣57億元聯貸案，今（31）日簽訂聯合授信合約。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，永豐擔任管理銀行並邀集7家金融同業共同參與，資金將協助建置位於台南市七股區120MW，全台迄今最大規模漁電共生電廠，預計明年底正式啟用，累計可創造30億度綠能發電量、減碳效果逾4000座大安森林公園吸碳量；永豐銀行配合政策推動土地多元利用，以綠能帶動漁業升級、改善在地就業並優化養殖環境，創造能源及養殖產業與生態三贏。

歐陽子能表示，永豐銀行深耕綠色金融服務並持續開發服務多元性，自2019年起籌組大型太陽能電廠聯貸案，融資電廠涵蓋屋頂型、地面型及水面型等；今（2021）年3月攜手售電業者打造綠電交易電子商務平台，推動市場自由化，進一步協助台灣企業接軌RE 100（100% Renewable Electricity；100%再生電力）全球潮流趨勢。

響應漁電共生政策，永豐銀行指出，今年5月統籌主辦旗下首宗「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，成功打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式；同時與高雄市政府簽署「漁電共生專案貸款合作備忘錄」，以行動支持地方發展，協助企業或個人減輕建置電廠的初期資金壓力。

除力挺綠能產業外，永豐銀行也積極落實響應ESG永續發展，包括今年5月發行全台首檔社會責任債券（Social Bond）募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫、大力支持再生能源及綠色環保產業。