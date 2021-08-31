美國財政部表示，中國私募股權投資公司Wise Road Capital對晶片公司Magnachip Semiconductor Corp的收購案將對美國國家安全構成風險，此番表態使中國企業試圖在海外投資關鍵科技產業的計畫再度受到阻礙。

今年3月中國私募股權投資公司Wise Road Capital同意以14億美元，收購系統晶片製造商Magnachip。自此，包括美國和韓國等國家的監管機構便開始對這項交易展開審查。

總部位於南韓的顯示器和電源晶片設計和製造商Magnachip在韓國設有生產和研發設施，其周一在美國掛牌的股價重挫逾6%，收在17.91美元。

Magnachip周一在提交給美國證券交易委員會的文件中表示，美國財政部上周五致函公司法務組，通知這項收購案對美國的國家安全構成風險，並將交由拜登總統定奪。

美國財政部海外投資委員會（CFIUS）已在6月下令擱置這項交易。

Magnachip在提交給美國證券交易委員會的文件中，並未具體說明這些風險，僅表示Magnachip正在評估下一步，但不能保證會同意可能讓CFIUS願意放行的提案。Magnachip發言人拒絕進一步發表評論。