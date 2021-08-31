故宮南院精選故宮書畫及器物典藏精品推出「人氣國寶展」，日前新換展，包括明朝董其昌《周子通書》及文徵明《醉翁亭記》2件大、小楷書法作品，均是國寶，展期至110年10月31日止。

國立故宮博物院書畫文獻處指出，董其昌書蹟罕見大字的楷書書軸，這次展出〈周子通書〉長約190公分、寬154.5公分，用筆簡潔大氣，為其傳世的巨幅精品；文徵明詩文、書畫並佳，這次展出的是他在82歲高齡，以極精秀的小楷抄錄歐陽修的《醉翁亭記》，因字體很小，被稱為「蠅頭小楷」，除可見他視力、體力、耐力以及書法功力外，全作結體緊密，用筆穩健精整，是他傳世小楷中的極品。

策展人也是書畫文獻處助理研究員的方令光指出，欣賞書法作品可從筆畫之間的輕重、粗細、聚散和疏密關係入手，寫大字要避免結構鬆散，寫小字又得注意線條之間的空白要明確清晰，展場特別以圖板將文徵明的「蠅頭小楷」放大，幫助觀眾理解董其昌及文徵明兩位書法家對大、小字書法的實踐。

故宮南院表示，搭配展覽特別以兩件作品為範本製作「藝起寫字－國寶文人習字帖」，可憑票及掃QR code填問卷後在2樓諮詢台索取，邀請民眾看展後從字裡行間吸收文人運筆的能量，體會書法臨摹的樂趣。