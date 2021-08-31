西西帕斯多次在比賽中叫暫停。（路透）

英國名將莫瑞(Andy Murray)在美網首輪出局，他與希臘猛將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在中央球場大戰5盤才分出高下，西西帕斯以2-6、7-6、3-6、6-3、6-4獲勝，費時將近5小時。賽後莫瑞非常不爽，他指責西西帕斯故意在比賽中磨磨蹭蹭拖延時間。

莫瑞說：「在這麼激烈的比賽，忽然暫停7或8分鐘，身體就冷掉了。即使有心理準備，身體也不可能不受影響，而且這在比賽中發生很多次。」

依據莫瑞的說法，西西帕斯打到一半還慢吞吞更換球拍，或是聲稱要上廁所、身體不舒服請來防護員。西西帕斯幾乎每次都選擇在戰局不利（快要被破發）或是莫瑞的發球局之前，數度打亂莫瑞的節奏。

莫瑞說：「他叫暫停的時機都不是巧合，顯然他自己根本沒受影響。我沒說我一定會贏，只是我認為這可能影響到比賽結果。教練警告我對手會來這一招，但我也無力防範。我曾以為他是很優秀的球員，現在他已完全失去我的尊敬。」

莫瑞強調自己並非輸不起，他只是不希望這種伎倆持續在網球場發生，畢竟這同時影響比賽公平性與可看性，觀眾也不喜歡看到斷斷續續的比賽。

對於莫瑞的指控，西西帕斯輕描淡寫地回應：「我沒有犯規喔。我也不是真的很在乎對手的感覺。」因為這本來就是規則允許的，莫瑞向主審抗議也無用。