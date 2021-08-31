由慈濟、台積電及永齡基金會合購1500萬劑輝瑞／BNT即將抵台，永齡基金會創辦人郭台銘也透露，已向BNT原廠表達明年為台灣保留3000萬劑的額度。不過疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我覺得數量稍微多了一點，畢竟我們才2千300萬的人口。
今（31）日疫情記者會中，有媒體問及3000萬劑的BNT是否為目前商談的數量之一時，陳時中回應，「我覺得數量稍微多了一點，因為我們才2千300萬人口，從接種第一劑到第三劑，還要向專家諮詢第三劑要打多密集、間隔多久，「這都是我們要考慮的」。
陳時中也說，畢竟現在莫德納已經買了2千萬劑、AZ也簽了意願書，意願書是表達有意願，「持續維持一個可以討論的可能性。」不過仍要疫苗的情況而定，及相關的條件，最主要是分散購買風險。
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