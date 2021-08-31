新冠肺炎疫情以來，台中市很多幾十年老店紛紛凋零。市議員陳淑華、邱素貞等31日質詢說，市府配合五倍券追加3.5億元細項至今未說清楚，市府提出優惠不能只適用百貨公司及大賣場要考量到小店家。市長盧秀燕說，中央五倍券公布市府一定會配合，並加大其效能，將在10月左右公布振興政策。

市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤說，逢甲商圈近期空置店面增多，張貼租售物件非常多，顯示路邊店家市況不佳；台灣大道上知名旅行公司早在去年就閉店縮減支出，許多餐飲、旅宿真的在苦撐。台中市指標的「幸發亭」兩天前本店不再營業，市府配合五倍振興券卻還是秘密。

市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤說，逢甲商圈近期空置店面增多，張貼租售物件非常多，市府配合五倍振興券卻還是秘密。（陳世宗攝）

陳淑華表示，台中市政府在振興政策緩不濟急、推出時程在六都中屬嚴重落後，三級警戒鬆綁後，許多縣市振興措施在第一時間就推出，反觀台中市都要聲聲催促慢了好幾拍，甚至部分措施慢了快2個月；根本沒辦法讓店家、攤商安心，許多受影響旅宿餐飲業收入減少2、3成。

陳淑華、邱素貞等說，各縣市紛搶五倍券商機，盼增加消費就是希望在五倍券機會下，創造民間的收入甚至引爆報復性消費，藉著這個機會來提振經濟活絡社會。台中市只擺出一個3.5億？市政府保密讓市民期待，基層不知如何執行，只是框一個金額沒有規劃及內容。

盧秀燕表示，「市府沒有慢！」，中央五倍券預計10月才會發放，市府會搭配五倍券的發放時間推出加碼方案，除配合中央期程把餅做大，也將搭配第三屆台中購物節振興地方經濟，相關措施正在進行最後調整，屆時細節出來會再向市民報告。

經發局長張峯源說，為籌辦台中購物節，今年度已召開多次的跨局處會議，市府各局處卯足全力舉辦，全體總動員參與行銷、招募活動優惠店家及招募吸睛抽獎品等，除市府局處外，民間企業團體也相當看好台中購物節帶來的效益及商機，紛紛主動合作支持。