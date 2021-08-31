盧廣仲演唱的歌曲〈刻在我心底的名字〉陷抄襲疑雲，風波延燒到電影《刻在你心底的名字》，遭PTT網友爆料該片監製兼編劇瞿友寧涉劇本抄襲，原編劇鄭心媚拿到劇本授權費用，在片方申請到輔導金後，被打發退出團隊，瞿友寧30日在臉書嚴正澄清，並以2800字交代劇本產生過程，表示自己改編的新劇本中，鄭的創作「一個字都沒用上」，如果鄭還有委屈歡迎找他，他必當面致歉。31日又有爆料指出，對比電影前後兩版劇本中，情節與主角名字相同，與瞿友寧聲明中的「一個字都沒用上」有出入，對此，氧氣電影則回應，昨瞿友寧在聲明已經寫得非常清楚了，不會再做回應。

鄭心媚30日晚上在臉書發文，坦言「辛苦花了半年寫的劇本，到最後卻只是個編劇「顧問」，其實是蠻傷心的，其實在這麼久之後，我已經放下這件事了，我總覺得，與其時時回頭看，不如努力寫更多更好的劇本。沒想到，現在被提起了，這件事被討論，讓我想到我很多仍在努力的編劇朋友。他們沒有我這麼幸運，能遇到真心以對，願意拉一把的人，讓我能有今天，處在一個相對好的位子。我似乎應該站出來，幫他們說說話，這個圈子有著不太健康的大佬文化，對新進的創作者有很多的不公平對待，以至於許多有才華的人，撐不下去離開了，甚至罹患了憂鬱症，無法創作。如果，能有多一點的前輩，願意對新進的創作者有些基本的尊重，至少可以支撐大家繼續待在這個行業裡。 」

鄭心媚表示：「我一直專注在社會議題的創作上，臺灣歷史的演進與身處時代洪流的人們，一直是我創作的中心，用更宏觀的視野講故事，更是我創作的目標。我祝福《刻在》被拍攝出來，這是我想看到的事。同時我也希望任何一個創作者的任何一份心力，都可以在任何作品發光的時候，被公平、體貼、尊重地善待。這也是我們述說一個平權故事的初衷與願景。」

《刻在》導演柳廣輝30日深夜表示：「我也要對心媚說聲抱歉，但『天堂』與『刻你』真的是兩個完全不同的故事。如果『顧問』兩個字讓你不舒服，請接受我的歉意，我希望在未來，我們仍能對彼此的生涯抱持善念與祝福。」

《刻在》改編導演柳廣輝高中時喜歡班上一個男生的故事，柳廣輝也提到自己因為《刻在》而不得不出櫃，「我被瞿導誘導（或是威脅？哈）重新挖掘那段戀情，寫下來我記得的任何細節，然後交給他。我開始忐忑，後悔，甚至怨懟瞿導。因為這表示，我可能必需對『公眾』出櫃。為了一部電影，要一個50歲的中年老gay出櫃，值得嗎？我是一個喜歡躲在暗處過自己生活的人，出櫃實在不是我這一代人的強項。幾番折騰，我把這份從來沒人知道的手稿交給了瞿導當材料，重新寫成了『刻在你心底的名字』。對我來說，那是一段只屬於我和Birdy最私密最不欲人知的青春虐戀，我不覺得有任何人可以抄襲。但我最害怕的，還是出櫃。」

柳廣輝說：「2020年過年，我對我83歲的母親出了櫃。我告訴她，我對她說了一輩子的謊，我從來沒有喜歡過女生，所以我沒有辦法給你一個孫子，對不起，我讓妳失望了這麼久。媽媽靜止了幾秒，然後狠狠地甩拍了幾下我的背，叫我不要開這種玩笑。我說，媽，我沒有開玩笑。母親再度靜止，然後吐出一句話：其實也沒關係啦，你們現在不是可以結婚了？一句輕描淡寫，我緊緊地抱住了老母親，我心中徹底地逃離了那個高中時無法呼吸讓人窒息的黑洞，我終於可以不用再對母親和世界說謊。」

柳廣輝認為，如果當時拍的是《往天堂的路上》，可能會選擇不出櫃，繼續躲在暗處，逃避家人，繼續過著跟家人沒有諒解包容的日子，「也許電影還算成功，媽媽和家人也來參加了首映，那一夜，我第一次因為出櫃而有點驕傲。這一切，我必須謝謝瞿導當初的（脅迫）與堅持，那些說『刻你』抄襲的人，你們不會懂我交給瞿導的是什麼樣的信任，我不知道誰能抄襲我那段生命經驗。」

《刻在》的另一位編劇詹傑則表示談合約是一個非常困難的過程，「但是再怎麼困難，這也是不可避免的一步，千萬不要覺得會不會撕破臉或者讓人覺得難搞，就在文字上讓步或留下了什麼模糊地帶。我們都希望創作的環境能夠越來越健全，所有編劇都能夠受到合理的對待，那就表示，如果在合約上有疑慮，那就切不可簽下。可是回過頭來說，一旦合約簽訂，那就是雙方彼此承諾，而且是雙方都同意的狀況。」他表示：「大家可能對這個事情有不同的看法，從不同的角度出發，去做出不同解讀。但就目前所看到的文字呈現、合約條例，氧氣電影公司其實已經完成了所約定的合約內容。白紙黑字，這一點是沒有分歧的。如果雙方還有誤會或者不愉快，希望都能夠被妥善解決。」