今年大考分發今放榜，考生在選擇志願上明顯就業導向，二類組前10大校系中，有9個是電機、資工學系，甚至中正電機系、中央電機系分別首度超越台大地理系、台大土木系；此外，今年入學的醫學系公費生服務年限從6年調為10年，導致台大醫學系（公費）排名掉了5名。

升學專家藍天予表示，今年電機系、資工系的表現依然強勢，錄取分數都很高，推測跟未來就業比較容易有關。二類組排名前10大的校系中，有9個分別是台大、清大、交大的電機系或資工系。

「二類組校系，今年考生傾向選系不選校。」藍天予說，過去台大任何系都受考生高度青睞，但今年有所變化，像中正大學電機系就首度贏過台大地理系，中央電機系也首度超越台大土木系。

今年清大動力機械系甲組也首度超越台大機械系，為什麼？藍天予同時也是「批踢踢」高中版版主，他表示，「離產業距離比較近」是許多鄉民選擇校系的理由之一，而清大離竹科比較近，造成今年清大動力機械系的錄取分數贏過台大機械系。

在醫學系排名方面，台大醫學系（公費）去年排第3名，今年則是掉到第8名。藍天予表示，過去醫學系公費生服務年限是6年，但今年入學的學生改為服務10年，造成醫學系（公費）的排名下降。

此外，台大牙醫系今年首度超過陽明醫學系（自費），而北醫學系（自費）則持續領先成大醫學系（自費）。藍天予說，陽明醫學系去年排第2名，但今年因為招生名額大增12人，所以錄取分數下降，跌到第3名，台大牙醫系取而代之成為第2名。

另一個分析機構樂學網則表示，今年頂尖大學的跨組選才產生了不錯效果，學生可透過跨組選才機制選到自己想念的科系，如台大公衛系首度增加社會組學生，採計4科，國文、英文、數乙、公民，即衝到該採計系組第一名，勝過排名第二的政大公共行政系單科平均分數4.65分之多。

樂學網指出，資訊風潮不只帶動二類組的相關科系上升，在一類組的同學也有越來越多人選填資訊相關科系，例如今年的政大的資訊管理學系社會組也快速地由去年的第12名跳升至今年第8名，可見資訊相關科系日漸抬頭。