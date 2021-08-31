隨著疫情趨緩、消費人潮回籠，受疫情三級警戒重創的零售、餐飲通路紛紛搶在政府十月發行振興五倍券前先行發送購物金攬客；台中日曜天地OUTLET看準復甦先機，辦零碼鞋清倉會祭出990元起優惠，首三日更加碼砸百萬元送500元購鞋金；而樂多多集團9月起透過APP會員系統發放振興券，期下4品牌釋出每人每次抵用200元餐點的優惠。

商家要搶在政府發放振興券前，率先炒熱買氣，日曜天地OUTLET於9月3日至9月27日舉辦零碼鞋清倉會，集結全球知名運動品牌adidas、SKECHERS、Under Armour、new balance，戶外熱銷品牌Timberland 、PALLADIUM以及歐洲必買的Dr. Martens、BIRKENSTOCK…等50大知名鞋履品牌，網羅全台上萬雙零碼鞋，祭出最殺優惠990元起，9月3日到9月5日免消費即送500元購鞋金，限量2000份。

另，樂多多集團9月1日起透過樂多多APP會員系統，發放33張總額達6600元的200元「樂多多振興券」(商品抵用券)，為期一個月至集團旗下的肉多多火鍋、饌和牛、明水然無菜單鐵板燒、狂一鍋，以及即將推出的新品牌「日日鍋」「辛韓道」內用消費，可以當場兌換該品牌價值200元的多款精選餐點，各品牌每人每日限用一張，等於是用餐同時，也替自己加菜的概念。