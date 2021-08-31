明天9月1日是中小學開學日，愛買祭出多項開學優惠，指定開學用品滿500元折50元，130款清潔護理用品買1送1，夏季服飾、冷氣全面2.5折起出清。

愛買「拭拭樂醫療級成人/兒童口罩」，50入，原價299元，9月7日愛買獨家特價199元、任2盒特價378元。（愛買提供）

9月14日前愛買推出150款字典、評量、文具、授權餐具、保溫瓶、冷水壺等開學用品聯合特惠，深受孩童喜愛的「PUI PUI天竺鼠車車」和「鬼滅之刃」限量開賣，最低5折起，單筆滿500元現折50元，最高現折250元。9月7日前主打130款清潔護理用品買1送1。

愛買9月14日前祭出350款夏季服飾、內著和運動鞋最低2.5折起。（愛買提供）

因應大學新鮮人在外租屋，採購小家電需求增加，愛買發現8月16日至22日期間3000元以下廚房家電銷量較前一周成長2成，預計近期銷量有機會再增加1至2成。9月14日前精選電子鍋、熱水瓶、咖啡機、美食快煮鍋等24款廚房家電商品優惠，價格帶介於499元至3080元間，免開火煮泡麵必備的「歌林防燙美食鍋」特價499元；簡約時尚美型兼具7段溫控選擇的「TECO東元智能溫控熱水瓶」新上市，特價2980元；呵護秀髮的「Panasonic奈米水離子吹風機」特價2280元。

愛買「adidas女性輕量吸震慢跑鞋FW2368」﹗原價2290元、9月14日前)特價988元。（愛買提供）

疫後回歸正常生活，外出機會大增，口罩更講求方便攜帶，愛買引進拭拭樂醫療級成人/兒童口罩50入，原價299元，9月7日前獨家特價199元，任2盒特價378元，單片3.78元起。針對添購新裝需求，9月14日前350款夏季服飾、內著和運動鞋最低2.5折起，女性印花T恤單件下殺49元，男性棉質POLO衫下殺99元，女性寬褲和男性休閒短褲下殺149元，adidas和New Balance女性輕量吸震慢跑鞋下殺988元，出清商品限店販售，依現場款式為主，數量有限售完為止。