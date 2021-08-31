【愛傳媒藺奕專欄】這位農婦的傷勢非常嚴重，發生在兩個月前的浪浪群起攻擊事件，無辜受害者整整住院41天，目前每周回診兩次，意外發生迄今，完全求助無門。

因為農忙，她女兒甚至連臉書的帳號都沒有，那始終迫在眉睫的宿命感，只因為我，她建立人生第一個臉書帳號，勇敢地分享我的貼文。看一個人成就，不是看他的財富，而是看他在原生家庭的基礎上，能做出多少的突破，所以我敬佩她。

她當然也氣憤、找上了議員，但議員助理告訴我，法律已死，所以也想訴諸媒體，但又深怕再次遭受地方愛心人士的滋擾和圍剿，看到我岳母的新聞主動爬上我的臉書，她很感嘆，等了這麽久，總算有受害者出聲反抗了。

農婦背向大地、如披袈裟，我身披白紙，如戴孝服，不認識的網友看我的臉書，居然嚇得趕緊請上師替我祈福，現在到底是怎麼了？這個混蛋的政府到底在幹什麽？還有沒有王法？我他媽所謂的「愛心人士」到底是什麽鬼東西？

大批民眾把你們餵食的照片連通訊方式手機號碼都給我了，現在你們只有兩條路，一是等我把所有案件聯合起來，告死你們；或者一同起身，反抗這個無能無為的政府，放任浪浪橫流，我們一起推翻它！

Taipei Time也在第一時間提出對台灣流浪狗數量逐年上升的憂心，官方數字超過15萬隻，比政府手頭的莫德納疫苗還多。

台灣家貓家狗收養數量和兒童生養數在去年正式「黃金交叉」，可預見棄養問題造成滋擾致傷致死事件將更為普遍、泛濫而嚴重，我很難想像，越來越多的銀髮族和浪浪PK的可怕結果，還會有多少無辜的死傷？荷蘭人口超過1700萬，全國沒有一隻流浪狗。

所以美國AIT友人安慰我的時候，我跟她提醒別說一路好走之類的屁話了，丈母娘又不是駐阿富汗美軍，她根本就不該走。

不過才一周，我收到對野狗群聚和餵養的民眾舉發，石沉大海的佐證近百件，這感覺真像連著幾天在不同餐廳吃到頭髮，如果不是長短不一、我都覺得是我自己有問題。

然而，舉發浪浪四處肆虐的成功率，簡直像威力彩頭獎那麽難，但交通違規臨停的檢舉罰單，卻人人有獎開得爽快，台灣政府的無腦無能，外國友人紛紛讚嘆，他們國家連車尾燈也追不上。

在爭取公平正義的路上，讓我意識到自己的匱乏，自責並沒有活出真正的極限，那些別有用心威嚇與貶低你我的東西，能讓我們認識到成為一個人、超越自己、讓自己變得好到無法估量時，所需付出巨大的代價，並不是人人支付的起。

我非常感謝曾經張狂的青春歲月，讓我滿手的老繭能在重新披荊斬棘時，徒手撥開重重難關，順利一寸一寸地往前，只要我有羅盤般的意志力，只要你們站在我的身後，至少，我已經看見正義的背影了。

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。