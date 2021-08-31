【愛傳媒陳麗玲專欄】媽媽說，好習慣要經過日積月累的養成！我看，用人為私，好東西先自己用，出問題下屬扛，死不認錯、忝不知恥這些「好習慣」，已經變成民進黨的招牌了！

君不見，AZ，第二類先打！莫德鈉，第二類先打！BNT，還是第二類先打！第二類無限擴充，連跟牙醫陳時中相熟的鑲牙師、包藥不見天日的藥劑師，藥檢員都是第二類，都可以先打，你說，這麼好的東西怎麼可以不分享？

這麼次序往後延，搞到社會生產主力的年輕人要等到猴年馬月才有疫苗可打？然後八月23日「高端」隆重出場，可是請問，怎麼高端沒有說要第二類先打？都說，好東西要和好朋友分享，莫非陳時中不認為高端是好東西？

再看看，顧立雄國安會秘書長、王美花經濟部長一對政務官夫妻檔不夠，還要加上陸委會主委陳明通與蕭蔡翠玲擔任金管會政務副主委這一對！

前勞動部長林美珠，老公就是最高法院院長吳明鴻也算一對。更不要說大家熟悉的吳音寧、口譯哥、丁怡銘、吳宏謀等人，反正只要顏色對了，什麼職務都OK！

再來，太魯閣號49人死亡，交通部長林佳龍一開始還不願負責，直到輿論譁然，才弱弱的說等處理完才辭職。

還記得，513、517一周二次大停電搞到交通大亂，你家冰箱東西全部臭掉，然後監察院報告出來，主管電力的經濟部長居然連個悔過書都不用寫？

反正，總統專機的私菸案只是超買，3+11破口跟疫情爆發沒有關係，丁怡銘多次犯錯公開造假汙衊牛肉麵業者也沒事，這些有口皆碑的案例，就是告訴你，只要官夠大，顏色夠正確，不要先認錯，自然有下屬扛責任，有問題也沒問題啦！

更不要說，蔡英文對拜登的貓死了、發文悼念！對安樂死的154條走私貓，發文道歉!但是蔡總統就是不對台灣因為沒有提早佈局疫苗，導致五月到現在多了八百多條冤魂，還有因為打各種疫苗不幸枉死的民眾，表示任何歉意。

台灣人命不如貓啊！七月快過了，要提醒冤魂們注意，其中，高端才打一周就死了六人，這是因為高端最強業配推銷員，蔡英文打第一針的鼓勵才打的，冤有頭、債有主，一定要找對人呵！

反正人不要臉起來，連鬼都怕，七月快過了!不知道，這些連鬼都怕的，會不會有報應？

作者為律師

照片來源：疾管署官網截圖。

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