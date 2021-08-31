【愛傳媒記者賴御文報導】到底要稱為台語還是閩南語？一直引起許多討論。有研究指出，「台灣話」這個名詞出現的時間，比「閩南語」這個名詞早。還有學者認為，台語確實跟閩南語有三大差異。

台灣藝術大學廣電系教授、歷史作家賴祥蔚說，台語本來當然是從福建漳州泉州先民傳到台灣，但是後來產生了三大變化，一是方言化，也就是語言每到一個地方本來就會有在地的發展，漸漸跟原本的語言出現差異，就像漳州話跟泉州話就不太一樣，來到台灣之後互相影響，現在台灣大概鹿港保留最多泉州話的口音；二是吸收當地原住民的語彙；三是吸收外來語，包括先前的荷蘭語，以及日治時期的日語，日本統治台灣50年，日語對台語的影響尤其大。

先前有研究者分析指出，雖然閩南語有超過千年的歷史，但「台灣話」這三個字出現的時間，其實比「閩南語」早一些，「閩南語」一詞大約在西元1930年代後期才出現。在此之前，臺灣總督府在20世紀初就以「臺灣話」或臺語稱呼福建來台者的用語。

日治時期的外來語對台語影響很大，很多日常生活用語其實都是從日語而來，例如麵包念「胖」，是パン，麵包的拉丁文 Panis進入葡萄牙文pan，又變成日文。便當，這是中文變成日文弁当，又變成台語。蕃茄， トマト，英文tomato。摩托車，オートバイ，英文autobike。打火機，ライター，英文lighter。離合器，クラッチ，英文clutch。

淡水有名的「阿給」，是油炸油豆腐，也是來自日文 「揚げ」。

當然，針對台語一詞，也有人主張這是指台灣化的閩南語，也就是台灣閩南語，這也是教育部網路字典的用語，否則難道也已經高度台灣化的客語不是台語嗎？尤其是原住民語，更可以稱為真正的台語。