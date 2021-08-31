受到疫情影響，勞動部推出「安心即時上工」等計畫協助勞工度過難關，但勞動部勞動福祉退休司副司長陳惠蓉提醒，110學年度第1學期的「失業勞工子女就學補助」將從9月6日至10月14日開放民眾申請，若在期間參與過如安心即時上工等「政府機關促進就業性質相關措施」，就不得申請。

據統計，109學年度共有6002名失業勞工申請、發給1億5900餘萬元，其中多數是大專子女。

陳惠蓉說，勞工只要符合「非自願離職失業勞工，於申請截止日前，失業期間達1個月以上並在今年9月14日以前失業、經核付失業給付者」或「勞工於申請截止日前10月14日已就業，但在前一年內非自願離職並經核付失業給付，且前一年內就業期間未超過3個月者，仍可提出申請」外，申請人須符合其及配偶2020年度綜合所得總額在148萬元以下、申請人於110年10月14日以前，未請領老年給付，且未參加如安心即時上工、多元培力方案等政府機關促進就業性質相關措施，及子女就讀高中職或大專校院。

勞動部提及，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。此外，對於獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成，最高加發4800元的補助。