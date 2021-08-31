台中市長盧秀燕拍攝影片，推薦好吃的月餅和實用美觀的手工皂，歡迎大家多多選購優採產品。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市社會局表揚採購身障團體的公部門、私人企業、團體，將心意化為行動，給予更多鼓勵與肯定。（盧金足攝）

台中市府鼓勵大家選購優採產品，支持身障朋友自立，獲很多企業、機關團體與民眾響應。（盧金足攝）

台中市矽品精密工業採購身障團體秋節禮品，還捐贈給家扶，今日獲社會局頒發感謝狀，表揚企業回饋社會的善心。（盧金足攝）

受到疫情衝擊，身障機構團體籌備已久的優先採購中秋節禮盒，去年還銷出5萬盒，但今年至今僅賣1萬4000盒，銷售業績剩去年3成，市長盧秀燕特別拍攝影片，推薦好吃的月餅和實用美觀的手工皂，歡迎大家多多選購優採產品，支持身障朋友自立，獲很多企業、機關團體與民眾響應，送禮自用有面子又可做公益。

台中市府社會局今日於台灣大道市政大樓行銷優先採購秋節產品活動，今年有13家身心障礙機構團體推出中秋節產品，除了應景的月餅糕點禮盒，還有防疫不可或缺的手工皂。

盧秀燕拍攝影片，化身銷售員推薦身心障礙朋友用心努力製作的秋節產品，沒有添加防腐劑，也通過嚴格的食品衛生檢驗，民眾選購優採，商品所得協助身心障礙朋友充分的學習與自我成長，優採不僅是民眾中秋送禮首選，更展現公益心。

因應疫情很多活動取消，盧秀燕說，身心障礙機構團體的捐款和收入大幅減少，特別感謝與會的企業團體，以實際行動大力支持身心障礙朋友，讓身心障礙朋友可以用自己的力量，貢獻社會，實現自我，希望優採為身障機構團體帶來收益，彌補疫情產生的影響，讓整體身障服務不中斷。

秋節腳步近，身障團體為月餅等產品銷售急如熱鍋螞蟻，伊甸社會福利基金會附設迦南園烘焙庇護工場，月餅訂購達成率，目前還不到5成，瑪利亞社福基金會瑪利媽媽的月餅訂購數更僅有2成1，台中市身心障礙者福利關懷協會月餅訂購盒數目前僅有2成4。

社會局副局長陳坤皇指出，去年疫情下，中秋節禮盒共銷售5萬盒，今年同樣受到疫情影響，截至目前僅銷售1萬4000盒，和去年目標仍有一段距離，目前有27家公司行號及個人認購超過5萬元，給予這些團體最有力的支持，也期望不論公部門、私人企業、團體或個人皆能將心意化為行動，各界購買支持身障朋友製作的每一份成品，給予更多鼓勵與肯定。

台中市矽品精密工業以實際行動力挺，採購身障團體秋節禮品，還捐贈給家扶，希望讓家扶的受助戶收到秋節禮物，在疫情壓力下感受企業暖心，度過溫馨中秋節。

社會局表示，如有意購買中秋節伴手禮可以提前預購，方便身心障礙福利機構團體和庇護工場規劃製作數量，更多產品資訊及訂購方式可查詢社會局網站，此外，台中購物節即將開跑，搭配五倍券使用，優惠更多，歡迎支持優採伴手禮，發票登錄台中購物節APP，有機會將大獎帶回家。

糕餅類

(1) 社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘培坊，訂購電話：2260-7321。

(2) 社團法人台中市蓮心自強服務協會，訂購電話：2680-5843。

(3) 財團法人瑪利亞社會福利基金會瑪利媽媽手作麵包，訂購電話：2251-7909、2471-3535＃1188。

(4) 財團法人瑪利亞社會福利基金會，訂購電話：2471-5800或2471-3535＃1188

(5) 立達啟能訓練中心附設實習商店，訂購電話：2202-8888＃122。

(6) 財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會附設社會企業發展部，訂購電話：2239-3008。

(7) 財團法人台中市私立肯納自閉症社會福利基金會，訂購電話：2220-6286。

(8) 財團法人伊甸社會福利基金會附設台中市迦南園烘焙庇護工場，訂購電話：2296-2884＃101、332、335、340。

(9) 財團法人台中市私立信望愛智能發展中心，訂購電話：2535-5030、2535-6240。

手工皂

(1) 社團法人台中市自閉症教育協進會，訂購電話：2472-3219。

(2) 社團法人台中市盲人福利協進會，訂購電話：2313-2234。

(3) 財團法人台中市私立信望愛智能發展中心，訂購電話：2535-6240。

(4) 同心圓社區復健中心，訂購電話：2622-7828。

社團法人台中市美麗境界關懷之友協會，訂購電話：2229-2689。