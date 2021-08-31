台灣森林城市協會理事長莊傑任去年12月在臉書「森林城市-高雄愛樹人」踢爆左營區果貿社區「斷頭」砍樹，遭廠商提告。檢方考量他平時致力推廣高標準樹木修剪規範，一時失慮，最後處分不起訴。（取自臉書社團「森林城市-高雄愛樹人」／袁庭堯高雄傳真）

台灣森林城市協會理事長莊傑任去年12月在臉書「森林城市-高雄愛樹人」踢爆左營區果貿社區「斷頭」砍樹，還指修剪廠商偷砍盜賣「爛到爆」，遭廠商提告。高雄地檢署認為莊男不詳查就發文公審，藉此塑造正義使者形象，但考量他平時致力推廣高標準樹木修剪規範，一時失慮，最後處分不起訴。

去年12月4日，莊在臉書「森林城市-高雄愛樹人」連發兩篇文，表示收到張姓志工舉報，果貿社區管委會找景觀公司以「斷頭法」修剪社區大樹，莊痛批景觀公司作法違反「高雄市景觀樹木修剪規範」，還涉嫌盜賣高價桃花心木「想賺錢想瘋了」，要社區住戶勇敢站出來、去警局提告舉報。

景觀公司認為受社區管委會所託砍除病蟲害木，竟被莊發文公審抹黑還經媒體報導，直接提告加重誹謗罪。莊強調，這些消息是張男告訴他的，他也向當地里長和管委會查證，依現場樹木遭砍的方式，他判定違反高市的修剪規範，他只是陳述事實，並無妨害名譽意圖。

但檢方查證，張男並非果貿社區住戶，張男號稱親眼目睹卻沒有拿手機拍下現場畫面，與常情不符。此外，景觀公司確實和管委會簽約，並無盜伐疑慮。採斷頭砍法的少部分樹木是因為蟲害或空心，景觀公司建議砍除，管委會也同意。砍除的樹木當然要載走清運，並非盜賣。

檢方認為，「高雄市景觀樹木修剪規範」乃針對高市機關學校樹木做保護，社區樹木為全體住戶共同財產。莊利用臉書社團保護環境、揭弊的功能，撰文不經詳查就恣意推斷，毀損景觀公司名譽，藉此塑造自己公義使者形象。考量莊只是一時失慮，長期推廣高標準樹木修剪規範，對公益有諸多貢獻，最後處分不起訴。