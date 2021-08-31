女星陳子玄演過多部八點檔，她2013年在《世間情》飾演金佩芳一角走紅，接著在《甘味人生》、《金家好媳婦》、《天之驕女》等都有精湛演出成是新生代花旦，而陳子玄稍早則翻出11年前的穿制服嫩照，由於臉上妝容和眼妝太濃，部分網友直呼快認不出。

陳子玄今（31日）下午在臉書曬制服舊照，她身穿水手領上衣、百褶裙和及膝長襪，陳子玄雖然帶點嬰兒肥，不過她臉蛋相當稚嫩，也讓陳子玄有感而發：「無意間翻到的舊照片，這照片有11年歷史了，歲月催人老，年輕真好 #我的19歲」，由於陳子玄臉上妝容和眼妝太濃，還讓網友直呼快認不出：「子玄姐確定4ni（是你）嗎」、「那個年代的眼妝，到現在看都覺得好出戲，流行在走真的好快」、「完全不像你啊」。

陳子玄強調，照片真的是她「那時後有55公斤，還沒有進演藝圈的時候！想念臉上滿滿的膠原蛋白～」，有人則跳出來說，陳子玄頂的眼妝是當年流行的妝容，還釣出陳子玄認同說：「一隻眼睛500根假睫毛」，至於有粉絲認為照片和本來不像，陳子玄則哭笑不得回應：「就是老了～～我還能說什麼」，不過也有人直呼：「怎麼現在感覺又更年輕」，也逗得陳子玄開心回：「嘴巴好甜喔」。