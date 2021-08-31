9月中秋佳節即將到來，作為中秋佳節的主角——月餅消費早打響大陸市場的銷售大戰。毛利率超過6成的月餅行業更吸引著批跨界商家入局。同時相較去年，今年大陸消費者在選購月餅上可接受支出更高，預算在100到199元（人民幣，下同）比例提升7.4個百分點、達到27.5％，在200至299元占比也提升6.5個百分點，達到33.3％，預算在99元以下的占比則下降至12.8％。

據網易新聞引述研究報告顯示，大陸月餅銷售額從2015年的131.8億元，增長至2020年的205.2億元，行業總體規模保持上升態勢，預計2021年月餅銷售規模達218.1億元。

由於月餅呈現的季節特徵，不少公司全年最大一部分利潤都來自第3季，甚至有「忙一個月掙一年」說法。白天鵝賓館總經理助理伍德林說，月餅銷售期間，單月銷售額幾乎與中餐廳、西餐廳、咖啡廳、宴會廳等其他所有酒店餐飲的當月收入持平。

從消費情況來看，廣式月餅最受市場歡迎，占比超過5成。在去年月餅品牌熱度排名中，前5名中就有4家廣式品牌。被稱為「月餅界愛瑪仕」的美心月餅連續16年獲得世界優質食品金獎，流心奶黃月餅平均一克就要1元。

但隨著全民健康的熱潮來臨，低糖低脂也成為大陸民眾挑選月餅的重要指標，以25歲及以下消費者中來說，就有超過4成偏好保健口味：同時也有近4成消費者喜歡口味新奇的月餅，例如往年有過主打真水果概念，推出水蜜桃、荔枝、榴槤等口味月餅。