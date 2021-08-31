《商情》下游買氣回落 醋酸報價連2跌 15:082021/08/31 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到印度市場供應緊張情況緩，以及下游需求減少，主要因第三波COVID-19疫情大爆發的擔憂，加工商維持低庫存，大幅降低對醋酸的需求，亦打壓市場報價走跌，亞洲地區現貨價跌至每噸850-870美元左右，周跌逾2%，為連續2周呈跌。 市場人士表示，儘管印度下游工廠計劃於9月份提高利用率，不過因目前運費成本高漲，買賣價差擴大進一步阻礙商談，亦打壓市場行情走勢。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 《商情》適逢英國夏季銀行日 周一LME基本金屬期貨休市一日 #打壓 #下游 #醋酸 #供應 #緊張 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利了結 國際鐵礦石回落 14:002021/08/31 財經 《國際金融》歐股持平 月線有望連七漲 09:452021/08/31 財經 菜蟲農食to B轉to C 瞬間爆紅神案例 成功獲利關鍵竟是它 11:462021/08/31 生活 華新內銷價 每公噸漲3千 04:102021/08/31 財經要聞 台股漲勢未連續 早盤呈現小跌 09:192021/08/31 財經 股匯雙漲 外資買超212億 04:102021/08/31 財經焦點 《台北股市》台股看長不看短 9月投資3亮點 14:002021/08/31 財經 5東奧選手 邁力邀當城市代言人 04:102021/08/31 地方新聞 華府與北京介入 德媒預測湄公河成印太新衝突引爆點 12:292021/08/31 國際 疫情衝擊 大陸非製造業景氣度明顯回落 09:492021/08/31 兩岸 《國際油價》產量受阻 原油期貨連2揚 09:452021/08/31 財經 財經熱門新聞 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 - 財經 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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