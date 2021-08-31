受到印度市場供應緊張情況緩，以及下游需求減少，主要因第三波COVID-19疫情大爆發的擔憂，加工商維持低庫存，大幅降低對醋酸的需求，亦打壓市場報價走跌，亞洲地區現貨價跌至每噸850-870美元左右，周跌逾2%，為連續2周呈跌。

市場人士表示，儘管印度下游工廠計劃於9月份提高利用率，不過因目前運費成本高漲，買賣價差擴大進一步阻礙商談，亦打壓市場行情走勢。(商品行情網)