研調機構TrendForce表示，第二季晶圓代工受惠價漲量增，推升產值季增6.2%再創紀錄，台積電(2330)第二季市占率52.9%穩居龍頭地位，聯電(2303)第二季仍居第三位。展望第三季，持續產能供不應求且價格調漲，預料第三季前十大晶圓代工產值將再創紀錄，且季增幅度將更勝第二季。

根據TrendForce調查顯示，後疫情需求、通訊世代轉換及地緣政治風險和長期缺貨引發的恐慌性備貨潮在第二季延燒，各項終端產品備貨力道不墜，加上第一季漲價晶圓陸續產出的帶動下，第二季晶圓代工產值達244.07億美元，季增6.2%，自2019年第三季以來已連續八個季度創下歷史新高。

台積電第二季營收達133億美元，季增3.1%，穩坐全球第一。其營收增幅受限於四月份南科Fab14 P7廠區跳電事件，以及五月份台電高雄的興達電廠跳電。此外，由於台積電維持一貫穩定的報價策略，第二季營收表現雖高於公司財測上緣，但季增率略低於其餘晶圓廠，市占率52.9%，低於第一季的54.5%。

韓廠三星（Samsung）第二季營收為43.3億美元，季增5.5%，市占率17.3%居次。

排名第三的聯電受惠PMIC、TDDI、Wi-Fi、OLED驅動IC等需求驅動，產能利用率已逾100%，嚴重供不應求，持續價格調漲；加上價格較高的28/22奈米新增產能陸續開出，帶動第二季平均售價上漲約5%，推升營收至18.2億美元，季增8.5%，市占大致持平7.2%。

展望第三季，TrendForce表示，晶圓代工產能短缺自2019下半年至今已延燒近兩年，新增產能的增幅有限，各晶圓代工廠產能利用率普遍維持在滿載水位且持續處於產能供不應求的狀態，加上車用晶片自今年第二季起大幅增加投片量，擴大產能排擠力道，導致晶圓代工平均售價續揚。因此，TrendForce認為，第三季前十大晶圓代工產值將再創紀錄，且季增幅度將更勝第二季。

另外，格羅方德（GlobalFoundries）第二季營收季增17.0%，達15.2億美元，位居第四名。

陸廠中芯國際（SMIC）第二季營收強勢季增21.8%，達13.4億美元，市占率提升至5.3%。陸廠華虹集團合併營收排名躍升至第六；由於華虹宏力及上海華力同屬華虹集團（HuaHong Group），因此將兩者合併計算為華虹集團，第二季華虹集團營收季增9.7%，以6.6億美元位居第六名。

台廠力積電(6770)在第一季營收排名首度超越Tower後，第二季維持強勢成長力道，整體價格逐季上漲帶動，營收4.6億美元，季增18.3%，排名第七。台廠世界(5347)在需求維持、新加坡廠Fab3E新增產能開出、產品組合調整及平均銷售單價續揚等多項有利因素推動下，第二季營收以季增11.1%首度超越高塔半導體，達3.63億美元。

排名第九的高塔半導體（Tower）受限於新增產能還未到位，營收僅小幅季增4.3%，第二季營收達3.6億美元。第十名的東部高科（DBHiTek）第二季營收為2.45億美元，季增12%。