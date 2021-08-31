MSCI明晟調降台股權重今(31)日盤後生效，台股今日早盤雖開低走低，盤中一度跌近200點，在台積電(2330)及金融股拉尾盤之下，順利帶動指數翻紅，季線失而復得。今日集中市場收17490.29點，上漲93.77點，總成交值增至3353.01億元；櫃買市場收214.02點，漲0.94點，總成交值791.64億元。累計8月上漲242.88點，漲幅1.41%，月線翻紅，月成交量縮減至80,120億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日開低走高，回測5日線後再度轉強，觀察日均線有逐步向上墊高的趨勢，台股上檔賣壓重，後市將面臨量能無法有效放大的局面。

盤面上，台積電盤中一度跌破600元大關，尾盤急拉收在614元，上漲1.49%；富鼎(8261)前7月EPS3.84元，下半年營運看好，收在漲停板111.5元，激勵MOSFET概念股，尼克森(3317)及杰力(5299)分別收在82及204元，漲幅為4.59%及2.51%左右；不鏽鋼族群突出，運錩(2069)收漲停板39.6元、燁興(2007)、建錩(5014)、彰源(2030)全數收紅，漲幅都在5%以上；中化生(1762)EPAE訂單排到明年8月，營運看俏，收在漲停板79.3元。

由籌碼觀察，外資昨日在現貨市場買超2百多億，連續買超，在期貨市場，外資昨日加碼空單1千多口，整體淨空單口數回到近2萬口。目前短線漲多，後續台股能否再走高，需要密切留意成交量變化，操作上可留意晶圓代工、金融、不鏽鋼等族群。