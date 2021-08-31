基隆市警察局交通隊統計，本市今年1月至8月曳引車及大貨車交通事故共發生47件，造成1死33傷，主因是「視野死角及內輪差」間接造成，交通隊呼籲，民眾用路時遇到大型車，請保持十公尺以上安全距離。

今年8月初基隆市安樂區上午10時許發生一起死亡車禍，據了解，60多歲翁姓女騎士從外縣市騎至基隆，行經區基金一路時，疑似遭曾男駕駛的砂石車擦撞，翁婦當場倒地，頭顱遭輾爆破裂、腦漿四溢，當場失去生命跡象，警方將曾男依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

不過，砂石車身並無撞痕，曾男也不清楚事故如何發生，交通隊調查發現，駕駛因視線死角未注意車前機車，因而發生擦撞。交通隊副隊長吳誌權表示，據統計，基隆今年1月至8月總計發生47件曳引車及大貨車交通事故，大型車駕駛往往因視野死角及內輪差，未注意車前狀況、未保持安全距離與變換車道不當等，發生交通事故。

吳誌權說，近幾年大型車輛發生交通事故致死、傷案件層出不窮，為解決問題，中央參考許多先進國家針對大型車輛行車輔助系統法規，6月1日起立法院通過道路交通管理處罰條例18條之1，大型車裝設的行車視野輔助系統若未正常運作者，將處汽車所有人新台幣9000元以上、1萬8000元以下罰鍰，規範至今已消彌許多視野死角，提升車輛駕駛人及行人安全。

交通隊呼籲，大型車起步、轉彎時，駕駛因車身長及裝載貨物，易造成視線死角，且前後輪轉彎內輪差較一般車輛為大，民眾用路時遇到大型車，請保持十公尺以上安全距離，機慢車駕駛與行人切勿位於轉彎半徑內，避免發生危險。