苗栗縣長徐耀昌31日代表接受中華波卡圓智禪修學會捐贈視障通車。（謝明俊攝）

中華佛教密乘噶瑪噶舉協會及中華波卡圓智禪修學會各捐贈1部復康巴士及視障交通車給苗栗縣政府。（謝明俊攝）

苗栗縣議員孫素娥居中牽線2會捐贈捐贈復康巴士及視障交通車給苗栗縣政府。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌表受贈復康巴士，並主持啟動。（謝明俊攝）

苗栗縣目前有3萬4千多名身障人口及1萬2千多名失能長輩，外出時都需大量復康巴士及視障接送車的服務，縣府現有30部復康巴士及1部復康遊覽車，但仍不敷使用，中華佛教密乘噶瑪噶舉協會及中華波卡圓智禪修學會，分別捐贈全新的復康巴士、視障交通車各1部，31日上午由縣長徐耀昌代表受贈，感謝2會愛心善舉。

縣府社會處表示，苗栗縣目前共有3萬4千多名身障人口，其中包括1092位視學障礙者，以及1萬2千多位失能長者，需要相當數量的復康巴士接送外出或就醫，其中視覺障礙者更是極度依賴公共交通車的接送服務，目前苗栗縣復康巴士接送服務是委由民間專業賃公司負責調度，今年截至7月止，已服務了12106人次，平均每天要出動57車次服務，可見這項接送服務需求相當熱門，也獲得苗栗縣鄉親7成以上的滿意度支持。

目前縣府共有30輛復康巴士，以及1部大型復康遊覽車，擁有6個輪椅區及21人座位，可以提供行動不便者到處遊玩，加上最新捐贈的復康巴士，更可提供完備的接送服務。

在苗栗縣議員「鵝媽媽」孫素娥的居中牽線下，中華佛教密乘噶瑪噶舉協會捐贈一部福斯高頂廂型車作為復康巴士，另外，中華波卡圓智禪修學會捐贈1部豐田7人座廂型車，作為視障交通專用接送車，對縣內弱勢民眾直接助益。

捐贈儀式於31日上午在縣府大樓廣場前舉行，復康巴士後車廂並備有輪椅升降機，方便乘坐輪椅者上下車，車身上並印有以藏語、中文及英文書寫「噶瑪巴千諾」的祈福語，來保佑行車平安，讓弱勢民眾能享有更完善的接送服務。