眾所期盼的BNT疫苗即將分兩批到貨，數量近200萬劑，指揮中心原規劃保留120萬劑給12到17歲學生施打，剩下80萬劑給1到10類尚未接種第一劑的民眾，但今天指揮中心臨時政策轉彎，增加18至22歲年輕人優先打BNT，讓329萬名已上網加選BNT的民眾聽到後崩潰，痛罵「登記爽的喔」、「照年齡往下很難嗎」。

指揮官陳時中今天在疫情記者會上宣布，18至22歲的青年也能優先打BNT，人數約百萬人， AZ疫苗則是加開到23至28歲，7月19日前勾選AZ的民眾。消息一出後，網友立刻在PTT上面大罵，「政府是不是忘記第九類還有一堆人以及50-64歲，還沒打mRNA疫苗」、「到底要被插隊到何時」、「上班族跟老人排在年輕人後面，偉哉」、「給最健康的打BNT？」「照年齡往下很難嗎」、「上班族繳稅命賤」 。

公費疫苗預約接種平台28日加開BNT選項，至今已有逾329萬名民眾上網加選，但現在政策急轉彎，首批BNT增加給18到22歲的年輕人優先施打，有PTT網友說，「什麼叫政策買票，這就是政策買票，先打這年齡是為了2022跟2024大選吧」。

對於為何增加18至22歲優先打BNT，陳時中表示，現在一到十類對象已經很少，其他人也都有機會打各種不同的疫苗，但18至22歲打到疫苗的機會比較少，另外就是考慮到學校即將開學。