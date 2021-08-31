許羽婷家人在大村種植葡萄，原本就讀自然組，因為參加大學經濟營隊商科產生強烈興趣，高三決定轉組，全力拚指考的她順利考上台大財金系。（謝瓊雲攝）

國立彰化女中校長陳香妘（左起）與考上國立頂大的簡佑庭、簡佑祐、許羽庭。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大學指考放榜，國立彰化女中泰雅族雙胞胎姊妹花簡佑祐與簡佑庭，因學測不理想再戰指考，分別錄取政治大學法律系和成功大學測量及空間資訊學系；高三才從自然組轉社會組的許羽婷考取台大財金系，數學和英文科都考出全校最高分。

簡佑祐與簡佑庭從小學起一路就讀美術班、同班學習，和美鎮和群國中畢業後一起上彰女，各自選擇社會組、自然組，擁有雙胞胎的絕佳好默契。

姐姐簡佑祐喜歡法商，她說學測放榜後得知考得不理想才決定再考指考，還好指考因為疫情延期，讓她比較有時間重新準備。熱愛美術、建築與理工科的妹妹佑庭，則如願考上成大測資系。

大村國中畢業的許羽婷原本讀自然組，曾參加大學經濟營隊，對商科產生興趣，高三才決定轉社會組；不料學測時最拿手的英文與數學科卻考壞了。

為了再拚指考，許羽婷每天早上不到6點就起床，在家一路苦讀到深夜11點，溫習英文文法、勤做考古題，數學反覆熟讀高中三年的課本習題，指考總算考出英文91.75分、數學96.8分的全校最高分，順利錄取心中的第一志願。

彰化女中校長陳香妘表示，今年高三應屆畢業生共有6人錄取醫學系，此外有219人參加大學指考，有127人錄取國立大學，錄取率為6成；另有32人錄取台、清、交、成、政等國立頂尖大學，錄取率15％。

另外，精誠中學社會組的蕭丞楷錄取台大外文系，還有自然組的魏楷豪、黃培華和陳品羽共4人成為人人艷羨的台大人。

其中，黃培華升高三時確認想讀法律系，決定轉社會組，重新適應學習環境，自主加強國、英、數三主科，以284.55分如願進入台大法律系財經法律組；陳品羽申請上台大社工後又放棄，指考考出276.8分，錄取台大法律系法學組。

精誠中學校長郭伯嘉指出，今年度學生透過各種不同管道，進入國立大學的的占比有所突破，有很多學生選擇去到自己心中嚮往的科系；期許這些同學，都能在未來的職涯中發光發熱，活出不一樣的生命風景。