Kipling x ANNA SUI系列主打經典手提側背包ART M及行李箱，此系列於官網旗艦店獨家販售。（Kipling提供）

ANNA SUI深受Kipling的Live.Light理念感動。（Kipling提供）

比利時包包品牌Kipling，與知名時裝設計師品牌ANNA SUI合作，將經典包款注入ANNA SUI浪漫搖滾血統，推出獨一無二印花系列設計，於時裝周首曝光就獲得時尚圈及粉絲矚目。在聯名系列推出的3款設計中，汲取ANNA SUI叛逆、搖滾、獨特的理念，以高識別度的紫黑紅色系印花，和多種包型交織出女性溫柔堅毅的魅力，即起於全台正價店及官網旗艦館開賣，更祭出會員專屬限量活動，及精緻滿額贈禮，

Kipling x ANNA SUI聯名系列，於2021年2月秋冬紐約時裝周展台上首度曝光，睽違半年的引頸期盼，終於正式華麗登場。四歲就立誓要當設計師ANNA SUI，深受Kipling的Live.Light理念感動，設計出「袋」著女孩追逐搖滾舞台及夢想，創造一系列放輕腳步，自信向前邁進的包款，希望藉由Kipling x ANNA SUI聯名系列，傳達Live your dream的精神。