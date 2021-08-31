女星趙薇最近突然在陸網上全面被封殺，不少人推測主因疑是她樹大招風，和馬雲及阿里巴巴集團有密切往來所致，但未獲證實。她13年前嫁給富商黃有龍後便身家大漲，還被外界封為「女版巴菲特」，但2015年受訪時她罕見澄清自己其實對股票不熟，都是家人在運作，「我自己不買股票，沒有辦法給大家相關的經驗，我沒那麼牛。」

6年前胡潤研究院發布《2015胡潤百富榜》，當時首富為「萬達」王健林，其次是「阿里巴巴」馬雲，趙薇當年首度以約40億人民幣（約172億台幣）身家闖進排行榜，可見投資眼光精準，致富有成，但據《東網》報導，同年她被問到投資心得，趙薇態度卻意外低調，更哀求媒體：「不要問我投資股票的事」。

當時趙薇撇清表示：「因為跟我沒關係，都是家人做的，我自己不買股票，沒有辦法給大家相關的經驗，我沒那麼牛。」至於被列入百富榜，趙薇更回應那只是外界給她的標籤，最喜歡的工作還是演戲，並以過來人經驗分享：「你不能讓自己的生活過得非常艱難，但也不值得過度追求名利這種東西，那沒有意義」。

隔年，趙薇夫婦計畫入主萬家文化（現更名「祥源文化」），卻被指是「空手套白狼」，試圖透過旗下空殼公司以小吃大，2018年上海證券交易所宣布嚴懲，並裁定趙薇夫婦5年不能擔任上市公司董監事，疑似想要殺雞儆猴，警告明星不得炒股，隔年趙薇夫妻又傳出被500多位利益受損的股民提告索賠，恐賠償高達6000多萬人民幣（約2.5億台幣），加上新聞爆出的名譽損失，這一切恐讓當初強調「不買股票」的趙薇始料未及。