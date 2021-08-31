末代指考錄取率97.98％創新高，但有20所大專校院被點名缺額率高，其中甚至包含老牌私校文化大學。文化大學教務長方元沂今(31)日出面回應，強調是疫情加重與少子化導致缺額率增加，考生選填志願優先選擇好就業的科系，對此校方未來會持續檢討，強化辦學與就業對接轉型。

大學考試入學分發委員會今(31)日公布入學分發結果，在未足額錄取學校部分，文化大學缺額有303名，以考試分發名額計算缺額率為13.62％，包含所有管道計算的缺額率則為6.07％。

方元沂表示，文大整體錄取率不錯，不過少部分科系，像是中文、英文、俄文、法文等語文科系，以及藝術學院等音樂系，考生與家長多認為相關科系難就業，因此選填意願低。

由於缺額率高的學校，更不乏實踐大學、長榮大學、大葉大學等知名私校，方元沂也說，當中除了來自於少子化衝擊，「疫情是個亂流」，學生更擔心未來大學畢業之後的就業情況，「私校壓力更大」，因應後疫情時代來臨，產業勢必出現變化，大學更須因應，辦學將以就業為考量。