科技投資公司Prosus周二指出，已同意以47億美元收購印度支付平台公司BillDesk，以補足自家PayU業務的不足。
Prosus表示，兩家公司預計將共同打造一個每年處理40億筆交易的金融生態系平台，是旗下PayU目前在印度業務的四倍之多。
截至今年三月底的財年，該印度最大支付平台之一的BillDesk，其稅後淨利為27.1億印度盧比(約3705萬美元)。
BillDesk成立於2000年。該收購案仍需要監管部門的批准，包括印度競爭委員會。
印度一直是Prosus的投資關注焦點；而周二宣布的收購，將讓該荷蘭公司在印度的總投資金額來到超過100億美元。Prosus最知名的投資是對騰訊的早期投資，目前持有騰訊近29%股份。
Prosus在印度為Swiggy公司的主要投資人，Swiggy為印度兩大食品訂餐和配送公司之一，目前競爭龍頭地位。
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