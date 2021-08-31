周一美股標普500指數和那斯達克指數再創歷史收盤新高，台股近來漲多，加上MSCI明晟調降台股權重今天收盤後生效，早盤權值股面臨賣壓，股價震盪走低，台積電、矽力-KY(6415)、鴻海(2317)、聯電(2303)齊開低，金融股也轉疲。盤面上，面板雙虎友達、群創跌逾2%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也由紅翻黑。MOSFET概念股成為多方代表，富鼎(8261)漲停、尼克森(3317)、杰力(5299)強勢勁揚。午盤過後隨著權王回到600元、權值股跌勢收斂，台股急拉尾盤回季線，終場收漲93.77點，為17490.29點。今日外資(不含外資自營商)買超242.6118億元，創今年第六大，投信買超1.0296億元，自營商買超13.1596億元，三大法人買超256.80億元。

台股戲劇化，類股普跌變普漲。鋼鐵股人氣旺，中鋼集團鋼鐵股全都完成舉行今年度股東會及除息，中鋼(2002)、中鴻(2014)及中鋼構(2013)都是除息當日，即超越填息價的表現。航運股賣壓湧出，中航(2612)一度大跌5%，陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)跌幅超過2%，僅台船(2208)、四維航(5608)與航空雙雄少數個股走揚；即使股價動盪，基本面卻無虞，有亞系外資認為，受到新冠疫情有恐捲土重來，加上季節性高峰需求、港口壅塞等情形支撐運費上漲，預估航運企業現在到明年獲利仍具潛在成長空間。受到MSCI季度調整的影響，台積電早盤最低拉回至598元，隨著逢低買盤進駐，拉升翻揚走高約1.5%；聯電一早曾回測5日線，但隨即拉回至62元以上，強守所有均線；聯發科在收復900元大關後疲軟，多在890元以下震盪，收盤勉強站上9字頭。

MSCI季度調整盤後正式生效，除三大指數對台股二降一持平，個股權重調升最多的成分股為富邦媒、權重為0.22％，權重調降最多的成分股為臺企銀、權重為0.16％。今日台股全場疲弱，未料最後一盤爆出約625億元成交量，受台積電強力拉抬，大盤指數拉高90點，最終收高93.77點，為17490.29點，指數上下震盪逾280點，反攻17500點即將登場。台股5日RSI為80.13，10日RSI為63.78，9日K值為88.56，9日D值為71.76，20日乖離率為2.33。周一外資擴大買超212億元，今日繼續買超242億元，8月全月轉為買超，成為今年第二度月買超。

台股昨日站上季線之後，周二面臨解套賣壓，幾乎全場都處於弱勢格局，終場最後一盤，台積電一場漂亮的擺尾秀，讓台股收漲近百點。美國聯準會主席鮑爾於全球央行年的演說透露，鴿派言論，資金市場警報解除，法人表示，由於台灣景氣展望佳，在類股輪漲之下，將有機會帶領台股向前衝，然選股仍比預測指數來得重要。日盛投信台股基金團隊指出，隨著半年報出爐，籌碼浮額逐漸沉澱，指數有機會隨企業獲利成長逐步墊高。