第十三屆中國國際航空航天博覽會新聞發布會今天（8月31日）在北京舉行，央視國防軍事頻道記者提問：近來有來自外國空軍的聲音，聲稱要「讓中國感到恐懼」，中國空軍對此有何看法？大陸解放軍空軍新聞發言人申進科大校回應：一不怕苦，二不怕死，這是中國軍人的座右銘。

本月20日，中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會，有記者就新任美國空軍部長弗蘭克·肯德爾聲稱「讓中國感到恐懼」。華春瑩表示，建議他問問中國人民解放軍空軍同不同意。

申進科大校還表示，人民空軍從抗美援朝「空中拼刺刀」，到國土防空「近快戰法」打U-2飛機，再到新時代警巡東海、戰巡南海、前出西太、繞島巡航，飛了過去沒有飛過的航線、到了過去沒有到過的區域。「空軍官兵堅決捍衛國家空天安全、堅定維護國家發展利益，讓黨和人民放心。」

★中共空軍跨入戰略空軍門檻

今天的珠海航展新聞發布會上，大陸空軍新聞發言人申進科大校還表示，中國空軍歷史性地跨入戰略空軍門檻。

殲-20、運-20列裝越來越多，大陸國產新型地空導彈直指蒼穹，戰略預警、空中打擊、防空反導、信息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力不斷提升，有效履行新時代使命任務。大陸空軍將在本屆中國航展集中展現推進戰略轉型、邁向世界一流的新成就。

第13屆中國航展將於9月28日至10月3日在廣東省珠海市舉行。據瞭解，本屆航展在裝備展示方面：「陸」：447項裝備亮相，超三分之一是首展，動態演示過程中將模擬訓練場景；「海」：60項海上防務展品參展；「空」：AG600大型水陸兩棲飛機首次展示飛行。