中央流行疫情指揮中心今天公布，國內31日接種疫苗後新增2例死亡事件，分別為1例AZ，在接種65天後死亡；1例莫德納，接種33日後發生，高端沒有新增。累計685例接種後死亡事件，疾管署表示，目前死亡監測沒有超過背景值。

疾管署統計，截至8月30日累計全台接種1千928萬720劑疫苗，其中AZ接種655萬6653劑，莫德納接種372萬3389劑，高端接種64萬8678劑。

30日疫苗接種 2萬3771 劑，其中AZ接種1萬5699劑，莫德納接種7330 劑，高端接種742 劑。疫苗全台接種人口涵蓋率42.73%，劑次人口比 46.56 (劑/每百人)。

疾管署表示，AZ疫苗英國通報率為每百萬劑16.5件、台灣為每百萬劑2.6 件；莫德納疫苗英國通報率為每百萬劑16.5件、台灣為每百萬劑1.9件。在死亡案件分析結果中，案例分析中並未觀察到在疫苗接種前後的臨床症狀、不良事件和死因有特定或異常。

昨天新增死亡個案部分，一名為接種AZ疫苗後死亡事件，年齡為66歲，施打後65天發生，累積550人死亡。另一名為莫德納疫苗部分，年齡為56歲，接種後33天發生，累積129人接種後死亡。高端部分沒有新增，累積6人死亡。

有關施打疫苗後死亡解剖部分，累計已解剖156例，其中95例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，8例疑似肺炎，4例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎(2個月大孩童)，2例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，4例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，5例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，2例心肌梗塞，1例一氧化碳中毒，1例腹主動脈偽動脈瘤破裂，1例心肌病變，1例缺血性腸壞死，1例氣管噎塞，1例支氣管肺炎，1例心肌病變，2例主動脈瘤破裂，2例肺水腫，7例待釐清。

解剖部分，新增7例，其中3人為主動脈剝離，1人心肌病變、1例支氣管肺炎、1例氣管噎塞，還有1名為慢性病。

至於高端接種後死亡，目前解剖結果有3例出爐，分別為基隆女子解剖確認為主動脈剝離，桃園男子是冠心病合併心肌梗塞，陸姓作家是主動脈剝離合併心因性休克。