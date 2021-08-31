我國參加2021年第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽30日傳來捷報，在33個國家、199名參賽學生中，我國5名選手總計獲得4金1銀及國家團隊野外考察銀獎佳績，國際排名與澳洲並列第1名。

受疫情影響，今年國際地球科學奧林匹亞競賽改為線上賽，各國代表隊伍在各自國家內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及訓練監考人員。我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，從504名學生當中選出5名代表我國參加比賽。

今年國際地球科學奧林匹8月23日至29日舉行線上賽，並安排各國代表隊以國家團隊野外考察模式進行分組簡報，使學生間得以互相觀摩學習，並一覽各國自然地景風情及不同環境議題；競賽中也讓學生以國際小組編制，透過線上方式與其他國家學生進行地球系統專題及火星任務，以增進國際間學生交流。

大會於30日公布成績並舉行閉幕典禮，我國獲得4金1銀，4位金牌獲獎者分別為竹科實中陳郁仁、台師大附中李恩齊、新北市私立康橋高中曾映舫及花蓮高中蔡銘哲；1位銀牌獲獎者為建中陳則宇。

獲得金牌的曾映舫，是我國選手中唯一來自私校者。她表示，上了中學，學到更多知識後，想知道的也更多了，看到一個自然現象，我時常會想要知道背後的原因，想要摸透大自然運作的原則，因此我會上網找各式各樣的網站與影片，在科學的世界裡遊玩。

蔡銘哲來自東部的花蓮高中，他從小就對古生物抱著極大的興趣，國二到高中時期，參加過數次地科老師所舉辦的地科講座，因此他決定進一步挑戰地球科學奧林匹亞競賽，藉此對於地科有更深入的認識。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，在這項競賽獲金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系，並分別得到20萬元、10萬元與5萬元獎學金。