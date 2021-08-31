國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中今年5月底，曾受大陸人士委託，要捐贈台灣BNT疫苗與大陸國藥疫苗各500萬劑，拖了近3個月遭蔡政府公文回覆拒絕。張亞中今天依民俗流程，請來七爺、八爺神將到台灣省城隍廟向城隍爺告狀，控訴蔡政府草菅人命。

張亞中下午到台北市武昌街的台灣省城隍廟，向城隍爺告狀，並上奏疏文，有近30位支持張亞中的民眾到場和他一同參拜城隍廟。

他在現場念誦疏文，指蔡政府在政治上剷除異己，經濟上應對無方，新冠疫情管制無方，致令數百同胞，枉送性命，疫苗採購施打，亦復荒腔走板，遂至百姓憂心，打疫苗如賭命。

張亞中批評，但現在社會無力，在野無能，上不足以扼政府之濫權，下不足以止污吏之貪心，陽間已無正道，人世難尋公義，他只能向城隍爺告狀，請降神威，以懲暴虐。

被問到外交部長吳釗燮撰文投書多家國際媒體喊話，指聯合國體系不應排除台灣參與，但遭台獨大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴批是「民進黨政權精神錯亂的呼籲」，張亞中說，綠營有兩種人，一種是精神錯亂想搞台獨，另一種人就是用台獨來騙台灣百姓，而只有國民黨強大起來，才能不讓民進黨囂張。