位在花蓮豐濱鄉的高山部落，是全台唯一在海邊的布農族聚落，今年首度與東管處合作，辦理東海岸部落工作假期，族人將在10月帶領志工走進海拔山脈800公尺上的獵徑古道，體驗布農獵人的傳統技能。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

「東海岸部落工作假期」是旅人認識部落的重要窗口，也是部落族人對外述說文化與生活故事的平台，今年邁入第9年，原訂辦理4場次因疫情影響暫緩，如今疫情降溫，活動也重新調整再出發，即起陸續開放報名，邀請民眾前往花蓮海線最南端的靜浦部落，及全台唯一靠海的布農族高山部落「解瘋」。

東海岸擁有世界級山海美景，大山大海也孕育許多獨一無二的原住民文化，為加深部落與旅人間的交流，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處自2013年起，辦理「東海岸部落工作假期」，召集志工參與部落，補足部落日常人力缺口，藉在地食宿生活，跟部落交朋友。

東海岸部落工作假期今年邁入第9年，東管處祭出「2 x 2」限定企劃，由花蓮最南端的靜浦部落，及全台唯一住海邊的布農族高山部落，安排4場經典工作假期，不過先前因疫情影響，活動暫緩辦理，如今疫情趨緩，部落工作假期也重新出發。

東管處表示，靜浦部落工作假期，為期4天3夜，由一連串的體驗，進入靜浦部落細細「找味」，活動除延續過往彩繪靜浦部落位在台11線上的外環道擋土牆，在部落青年帶領下，將帶領大家前往出海口，學習三角網捕撈布拉魚，現捕鮮吃，體驗阿美族人漁撈維生的日常。

「高山部落是首次成為東海岸部落工作假期夥伴」，活動重點在將放在布農族人定居東海岸的遷徙生活歷史上。東管處說，志工將在4天3夜的工作假期中，和部落族人走進海拔山脈800公尺上的獵徑古道，完成獵徑環境重建與搭建工寮的任務，在共同完成的工寮下，體驗布農獵人的傳統射箭技能，同時也會完成一把專屬的獵人分享刀，親自用小刀製作食器。

東管處表示，「042一起彩繪靜浦」與「043 一起dandumu高山」部落工作假期，預計在10月1日至4日及10月22日至25日展開，2梯次則分別8月31日及9月7日中午12點開放線上報名。