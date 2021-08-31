斗南鎮農會理事吳錦宗涉及賄選案但尚未定讞，農委會要求斗南鎮農會予以解職並遞補新理事，但理事會認為本案尚未走完司法程序，未遵照辦理。斗南農會今（31日）舉行理事會議，欲遞補理事的沈某要求進入，吳錦宗也主張他仍有權利，雲林縣府農業處說明，農會是自治團體，縣府尊重法院判決。

雲林縣20鄉鎮市農會總幹事僅剩斗南農會尚未遴選完成，原因是理事吳錦宗於妻子競選農會代表時涉及賄選案件，雲林地方法院一審判決吳錦宗有期徒刑可易科罰金，並緩刑3年；斗南鎮農會理事會組織尚未完備，農委會也未核定合格總幹事遴選名單。

農委會8月4日發布新聞稿「依法解除斗南鎮農會賄選認罪吳姓理事職務」，要求雲林縣政府指導斗南鎮農會，但吳錦宗也循行政救濟向最高行政法院提出異議，司法程序進行中。

斗南鎮農會理事會31日舉行第19屆第二次定期理事會，出席人員必須持開會通知單、證明文件始得進入，8名理事進入會議室後，主張有遞補權利的沈某欲進入會議室，但在一旁觀看的吳錦宗也同時主張他仍具理事資格。

理事長黃清枝表示，本案尚未完成司法程序，各自尋求行政救濟，沈某不必急。

縣府農業處人員表示，農會是自治團體，理監事有其法定責任，農委會、縣政府都是上級指導單位，但權力沒有那麼大，雙方各執爭議點，縣府尊重法院判決。

斗南鎮農會總幹事自今年3月間懸缺，目前由輔導部主任何孟倩代理。