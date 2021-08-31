9月將至，星座運勢網站「囡囡說星座」分享，金牛座、巨蟹座、天蠍座、摩羯座在9月的事業運特別旺，職場上能充分發揮實力，有望升職加薪，想要求職、轉職的人也非常順利，能找到理想中的夢幻職業。

▍1.金牛座

金牛座在事業上一直都非常努力，在工作崗位沒有一刻鬆懈，雖然也經歷過困難和挫折，但他們沒有輕易放棄，而是不斷的反省和學習，讓實力持續增強，9月金牛座的事業運逐漸轉旺，上班族能做出亮眼的成績，爭取到升職、加薪機會，有轉職意願的人也能找到一份適合自己的工作，並且在該領域順利發展，只要好好把握機會就能充分發揮自己的能力，讓事業更上一層樓。

▍2.巨蟹座

巨蟹座平時總是默默的努力，終於在9月嚐到甜頭，事業發展越來越順利，工作表現令人驚艷，有機會在長官面前發揮實力，進而獲得重用。想要求職、換工作的巨蟹座也能有好運降臨，過去累積的經驗化為亮眼的成績單，在眾多求職者中脫穎而出，面試時保持平常心，穩定發揮就能順利應徵上理想的工作。

▍3.天蠍座

天蠍座頭腦聰明，心思細膩，又比別人能吃苦，在職場上擁有較大優勢，9月天蠍座事業運很旺，擺脫過去在身邊糾纏的小人，在職場上心想事成，徹底發揮實力，讓過去看不起自己的人自慚形穢。轉職的天蠍座也能順利發展，把握難得的好機會，徹底翻轉人生，逐漸在另一個領域佔有一席之地。

▍4.摩羯座

摩羯座9月的求職運很旺，能遇到賞識自己的貴人，獲得許多難得的工作機會，面試過程非常順利，能找到理想中的夢幻工作。想要跳槽的摩羯座會有人主動找上門，也會有獵人頭公司主動媒合適合的工作，不費吹灰之力就能順利轉換工作跑道，若有意換工作的人一定要把握這個月的好運。