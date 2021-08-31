雲林縣西螺鎮福興宮普渡供品做愛心，寵物也受惠。（福興宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣西螺福興宮31日將普渡法會供品分送給社福團體，今年供品比往年增加5成，約有1000多桌，廟方特別為日前遭安樂死的154隻走私貓設牌位超渡，購買貓、狗寵物飼料、罐頭祭拜，也一併分送給愛貓、狗人士，同時呼籲大家不要購買來路不明的貓、狗，「沒有買賣就沒有傷害」。

西螺地區中元普渡採各區輪普方式，福興宮30日舉辦普渡後，31日請西螺鎮公所、西螺警分局將普渡供品送給社福單位與弱勢民眾，今年特別將物資送至屏東，幫助復興國小棒球隊，希望秉持太平媽慈悲精神，把愛傳給更多需要的人。

福興宮表示，今年擴大舉辦中元普渡法會，不論是現場或網路報名人數均有顯著增加。普渡法會拔薦超渡對象包括歷代祖先、親屬、嬰靈、寵物、冤親債主，全方面為民眾服務。

海巡署日前破獲走私未檢疫品種貓，154隻貓咪遭人道安樂死，引發社會議論，福興宮為此設置1處「召請動物靈香位」，154個牌位上寫著「道力超薦走私撲殺動物諸靈往生蓮位」，替154隻貓咪超渡，祈願脫離畜生輪迴離苦得樂。

福興宮說，為超渡154隻枉死貓咪，工作人員特地購買10餘箱寵物罐頭與飼料祭拜，31日將這些罐頭與飼料分送給愛貓、愛狗人士，並請他們一起為154隻貓咪祈福，同時呼籲大家不要購買來路不明的寵物貓、狗。

動保人士指出，「沒有買賣就沒有傷害」，台灣飼養貓、狗寵物風氣盛行，不法商人見商機龐大，才會不斷走私，運送過程中許多貓狗因此送命，被查獲則全數安樂死，只要有買賣市場存在，相同的悲劇還會不斷上演，希望大家能用領養取代購買，才能免除這種悲劇。